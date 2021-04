Portugal: Seferovic an 4 Toren beteiligt

Der Mann hat einen Lauf: Haris Seferovic erzielte beim 5:0-Sieg von Benfica Lissabon gegen Paços Ferreira 2 Tore und lieferte 2 Vorlagen. In den letzten 6 Ligaspielen traf der Innerschweizer damit 8 Mal. Der 29-Jährige steht nun bei 16 Saisontoren, was in der portugiesischen Liga Bestwert bedeutet. Seine 6 Vorlagen sind der fünftbeste Wert. In der Tabelle liegt Benfica auf dem 3. Rang und weist 11 Verlustpunkte Rückstand auf Stadtrivale Sporting auf.