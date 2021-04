Legende: Folgt interimistisch auf José Mourinho Ex-Spur Ryan Mason, hier 2015 im Tottenham-Trikot. Keystone

England: Mason übernimmt bei den «Spurs»

Die Verantwortlichen der Tottenham Hotspur haben einen Tag nach der Entlassung von José Mourinho den früheren Spieler Ryan Mason als Trainer bestätigt. Die Vereinbarung gilt bis zum Ende der Saison. Mason übernimmt die Verantwortung für die Mannschaft im Alter von 29 Jahren und wird damit der jüngste Chefcoach in der Premier League. Der in der vereinseigenen Akademie ausgebildete Mason spielte bis 2016 für Tottenham. Seine Karriere musste er zwei Jahre später bei Hull City wegen eines Schädelbruchs beenden. Als Coach war er in der Nachwuchsabteilung der Spurs tätig und gehörte unter Mourinho zum Trainer-Team.