Legende: Ewiges Duell vom Punkt Preston setzt sich gegen Fulham nach 34 Penaltys durch. imago images/Shutterstock

England: Längstes Penaltyschiessen in der Geschichte

Preston North End aus der Championship, der zweithöchsten Liga in England, hat in den Sechzehntelfinals des Ligacups Premier-League-Klub Fulham eliminiert. Die Entscheidung fiel erst mit dem 34. (!) Versuch im Penaltyschiessen (16:15) – das ist englischer Rekord. Nach der regulären Spielzeit hatte es 1:1 gestanden. Zudem wurde damit das längste bekannte Penaltyschiessen in der Geschichte der Uefa egalisiert. Am 15. August 2024 fiel zwischen Ajax Amsterdam und Panathinaikos Athen in der Qualifikation für die Europa League die Entscheidung auch erst nach fast einer halben Stunde und dem 34. Versuch. Ajax setzte sich mit 13:12 durch.

Serie A: AS Roma entlässt De Rossi

Daniele De Rossi ist nach nur 4 Spieltagen in der Serie A als Trainer der AS Roma entlassen worden. Die 41-jährige Klub-Legende hatte die Roma erst im Januar als Nachfolger von José Mourinho übernommen, danach unter anderem in den Halbfinal der Europa League geführt und im April einen neuen Dreijahresvertrag erhalten. Die Römer holten in 4 Spielen der neuen Saison nur 3 Punkte.