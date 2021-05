Legende: Hattrick-Schütze beim Rekordspiel Ferran Torres. imago images

England: ManCity feiert Rekordsieg

Von wegen Meisterblues: Manchester City hat 3 Tage nach dem Titelgewinn den nächsten Rekord aufgestellt. Mit dem 4:3 bei Newcastle feierten die «Citizens» den 12. Auswärtssieg in Folge. In der verrückten Partie mit je einem Aluminiumtreffer und einem verschossenen Newcastle-Penalty lagen die «Magpies» trotz insgesamt nur 18 Prozent Ballbesitz nach 62 Minuten 3:2 vorne. Doch weil der 21-jährige Ferran Torres, der bereits in der 42. Minute getroffen hatte, in der 64. und 66. Minute den Hattrick perfekt machte, setzte sich das Team von Pep Guardiola doch noch durch. Imposant auch Citys Passstatistik: 919:191 – unfassbare 94 Prozent davon kamen an.

Spanien: Laporte kehrt «Les Bleus» den Rücken

Apropos Manchester City: Aymeric Laporte darf per sofort für das spanische Nationalteam spielen. Die Fifa bewilligte den Wechsel, nachdem der 26-Jährige am Dienstag die spanische Staatsbürgerschaft erhalten hatte. Der bei Bilbao ausgebildete Verteidiger stand dreimal im Aufgebot Frankreichs, kam aber nie zu einem Länderspiel-Einsatz. Spaniens Trainer Luis Enrique könnte Laporte dagegen für die EM nominieren.