Legende: Schaut trotz neuer Corona-Fälle vorwärts Die englische Premier League. Keystone

Neue Coronafälle in England

Bei der 3. Massentest-Runde in der Premier League wurden unter insgesamt 1008 Proben 4 Personen von 3 Klubs positiv auf Covid-19 getestet. Am Mittwoch haben sich die Klubs aber einstimmig für eine Wiederaufnahme des Kontakttrainings entschieden. Sie hoffen auf das behördliche Okay für einen Restart am 12. Juni.

In Griechenland geht es bald wieder los

Die griechische Superliga wird nach der Corona-Zwangspause am 6. Juni wieder beginnen. Die Genehmigung dazu gab am Mittwoch die Regierung in Athen. Anfang Mai hatten die 14 Superliga-Klubs der Regierung den Neustart vorgeschlagen. Ausgetragen werden müssen noch die Playoff-Spiele zwischen den 6 Bestplatzierten der Hauptrunde und die Playout-Spiele der 8 anderen Teams.

Französischer Verband lehnt Erweiterung der Ligue 2 ab

Frankreichs nationaler Fussballverband (FFF) hat die Erweiterung der 2. Liga in der kommenden Saison abgelehnt. «Die Ligue-2-Meisterschaft bleibt in der Saison 2020/2021 bei 20 Klubs», hiess es am Mittwoch in einer Verbandsmitteilung. Ein entsprechender Beschluss des französischen Ligaverbands Ligue de Football Professionnel (LFP) sei abgeändert worden.