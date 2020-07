4 Spiele pro Tag in der Gruppenphase der WM 2022

Im Lusail-Stadion.

WM 2022: Endspiel am 18. Dezember 2022

In der Vorrunde der WM 2022 in Katar werden 4 Partien pro Spieltag angepfiffen. Dabei hat die Fifa Anspielzeiten um 11:00, 14:00, 17:00 sowie 20:00 Uhr Schweizer Zeit geplant. Die womöglich entscheidenden Gruppenspiele finden um 16:00 Uhr oder 20:00 Uhr statt. Dasselbe gilt für Achtel-, Viertel- und Halbfinals. Der Final steigt am 18. Dezember um 16:00 Uhr.

EM 2021: 5 Wechsel theoretisch möglich

Die seit der Corona-Pandemie aktive Regel für 5 Auswechslungen pro Spiel wird bis 31. Juli 2021 verlängert. Dies entschied das International Football Association Board (Ifab). Das bedeutet, dass auch an der EM 2021 (11. Juni bis 11. Juli) 5 Mal gewechselt werden darf, sollte die Uefa sich für die Anwendung der Regel entscheiden.

Deutschland: BVBs Schmelzer out – Schürrles Vertrag aufgelöst

Dortmund muss mehrere Monate auf Marcel Schmelzer verzichten. Der Linksverteidiger unterzog sich einer Knie-Operation. Gemäss dem BVB soll Schmelzer noch in diesem Jahr wieder zum Einsatz kommen. Gleichzeitig gab der BVB die Vertragsauflösung von Andre Schürrle bekannt. Der 29-Jährige war zuletzt leihweise bei Spartak Moskau aktiv.