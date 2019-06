Legende: Mit Schmerzen auf dem Rasen Neymars Pechsträhne reisst nicht ab. Getty Images

Neymar fällt bis Mitte Juli aus

Neymar muss wegen seiner Knöchelverletzung etwa 4 Wochen aussetzen. Zwei Mediziner hatten den Profi vom französischen Meister PSG am Samstag gründlich untersucht und eine Beschädigung des äusseren Seitenbandes des rechten Sprunggelenks festgestellt. Eine Operation ist nicht nötig. Der Brasilianer hatte sich am vergangenen Mittwoch in einem Testspiel mit der Nationalmannschaft gegen Katar verletzt. Sein Forfait für die Copa America stand schon fest.

Fink wird Trainer bei Podolski-Klub

Thorsten Fink hat 3 Monate nach seiner Entlassung bei den Grasshoppers eine neue Aufgabe gefunden. Der 51-jährige Deutsche wird neuer Trainer beim japanischen Erstligisten Vissel Kobe. Dort trifft er auf seinen Landsmann Lukas Podolski sowie die beiden spanischen Altstars Andres Iniesta und David Villa. Fink hatte vor seinem Engagement bei GC bereits den Hamburger SV, den FC Basel, APOEL Nikosia sowie Austria Wien trainiert.