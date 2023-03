Legende: Zlatan Ibrahimovic. imago images/zuma wire/mikolaj barbanell

Schweden: Ibrahimovic im Aufgebot

Nach mehrmonatiger Verletzungspause steht Zlatan Ibrahimovic im Aufgebot der schwedischen Nationalmannschaft für den Beginn der EM-Qualifikation. Nationaltrainer Janne Andersson nominierte den 41-jährigen Milan-Stürmer für die Heimspiele gegen Belgien (24. März) und Aserbaidschan (27. März). Ibrahimovic sei jüngst dreimal eingewechselt worden und fühle sich in anständiger Form, erklärte Andersson. «Aus dieser Perspektive betrachtet, glaube ich, dass er etwas beitragen kann. Vor allem auf dem Feld, aber auch neben dem Feld.» Als Option für die Startelf betrachtet der Trainer den schwedischen Rekordtorschützen nicht.

01:19 Video Archiv: Die 3 schönsten Nati-Tore von Ibrahimovic Aus Sport-Clip vom 17.03.2021. abspielen. Laufzeit 1 Minute 19 Sekunden.

Bundesliga: Omlin vor Comeback

Der zuletzt verletzte Schweizer Goalie Jonas Omlin steht bei Borussia Mönchengladbach vor der Rückkehr in die Startelf. Trainer Daniel Farke stellte Omlin am Mittwoch einen Startelfeinsatz gegen Werder Bremen am Freitag in Aussischt. Damit dürfte der 29-Jährige auch für die Nationalmannschaft zur Verfügung stehen. Am Donnerstag verkündet Trainer Murat Yakin das Kader für die ersten beiden Spiele der EM-Qualifikation gegen Belarus (25.3.) und Israel (28.3.).