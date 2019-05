Messi baut eigenen Rekord aus

Lionel Messi hat als erster Fussballer zum 6. Mal den «Goldenen Schuh» als bester Torschütze Europas gewonnen. Der fünfmalige Weltfussballer erzielte für Barcelona beim Titelgewinn in La Liga 36 Tore und verwies mit 72 Punkten Kylian Mbappe (33 Tore/66 Punkte) auf Rang 2. Dem französischen Weltmeister reichte am Freitag sein Treffer für PSG gegen Stade Reims (1:3) nicht, um Messi noch einzuholen.

Celtic holt wieder Triple

Celtic Glasgow hat sich zum 3. Mal in Folge alle drei nationalen Titel in Schottland gesichert. Nach der Meisterschaft und dem Ligacup gewann die Mannschaft des nordirischen Trainer Neil Lennon auch den Cup. Beide Tore zum 2:1-Finalsieg gegen Heart of Midlothian schoss der Franzose Odsonne Edouard.

Tuchel verlängert bei PSG bis 2021

Thomas Tuchel hat seinen Vertrag mit dem französischen Meister Paris Saint-Germain vorzeitig um ein Jahr bis 2021 verlängert. «Ich danke dem gesamten Klub für das Vertrauen in mich und mein Team», liess sich Tuchel zitieren. In der abgelaufenen Spielzeit führte der 45-jährige Deutsche PSG zwar zum Meistertitel, blieb in der Champions League aber bereits im Achtelfinal hängen.