England: Brentford-Debüt für Eriksen am Samstag

8 Monate nach seinem Herzstillstand an der EURO wird Christian Eriksen am Samstag im Spiel von Brentford gegen Newcastle sein Comeback geben. Dies gab Trainer Thomas Frank am Freitag bekannt. «Es ist ein grosser Tag für uns alle, aber besonders für Christian und seine Familie», so der dänische Coach der «Bees».

Brasilien: Tite hört nach WM 2022 als Nationaltrainer auf

Tite hat sich dazu entschieden, das Amt des brasilianischen Nationaltrainers nach der WM 2022 in Katar niederzulegen. Der 60-Jährige coacht die «Seleçao» seit 2016. 2019 führte Tite Brasilien zum Titelgewinn an der Copa America.

Deutschland: Zeqiri positiv getestet

Augsburg muss am Sonntag im Heimspiel gegen Dortmund ohne Andi Zeqiri auskommen. Der Schweizer Internationale befindet sich nach einem positiven Corona-Test in Isolation.

Brasilien: Anschlag auf Bahia-Bus

Im Teambus des EC Bahia ist ein Sprengsatz explodiert. Der brasilianische Klub war auf dem Weg zu einem Spiel in der Regionalmeisterschaft. Mehrere Spieler wurden verletzt. Verdächtige waren Fans des Klubs, der vergangene Saison in die 2. Liga abgestiegen war.