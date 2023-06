Legende: Verlässt den Triple-Sieger nach 7 Jahren Ilkay Gündogan. Imago Images/Sven Simon

LaLiga: Gündogan verlässt ManCity

Der Wechsel von Ilkay Gündogan zum spanischen Meister FC Barcelona ist perfekt. Der 32-Jährige verlässt den englischen Triple-Gewinner Manchester City und schliesst sich den Katalanen an, das bestätigte Barça am Montag. Gündogans Vertrag in Manchester läuft Ende Juni aus, er kommt daher ablösefrei und unterschreibt in Barcelona bis 2025 mit der Option auf ein weiteres Jahr. Seine Ausstiegsklausel bei den Katalanen beträgt 400 Millionen Euro.

LaLiga: Modric verlängert bis 2024

Luka Modric setzt seine Karriere bei Real Madrid fort. Der bald 38-jährige Captain der kroatischen Nationalmannschaft verlängerte seinen Vertrag bis Sommer 2024. Für den Verbleib bei den Königlichen schlug der Weltfussballer von 2018 laut der spanischen Sportzeitung As ein lukratives Angebot aus Saudi-Arabien aus. Dieses soll für drei Spielzeiten mit 200 Millionen Euro dotiert gewesen sein. Für Real spielt Modric seit 2012. Mit den Madrilenen holte der 166-fache Nationalspieler und WM-Zweite von 2018 in dieser Zeit 23 Titel, allein fünfmal gewann er die Champions League. Bislang absolvierte er 488 Spiele für den Klub.