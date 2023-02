Legende: Muss bei Leeds seine Sachen packen Jesse Marsch. IMAGO / NurPhoto

England: Marsch muss bei Leeds gehen

Leeds United hat sich nach knapp einem Jahr von Trainer Jesse Marsch getrennt. Das verkündete der Tabellen-17. der Premier League am Montag. Leeds ist seit 7 Liga-Spielen sieglos und nur durch die bessere Tordifferenz derzeit von der Abstiegszone getrennt. Marsch war im Februar 2022 als Nachfolger des Argentiniers Marcelo Bielsa verpflichtet worden. Die vergangene Saison hatte Leeds auf dem 17. Platz abgeschlossen und war damit knapp dem Abstieg entgangen.

Katar: Queiroz wird Nati-Trainer

Carlos Queiroz wird neuer Trainer der katarischen Nationalmannschaft. Der 69 Jahre alte Trainer erhält einen Vertrag über vier Jahre. Queiroz war zuletzt Trainer der iranischen Nati. An der vergangenen WM war Queiroz in der Gruppenphase gescheitert. In Katar übernimmt der Portugiese für den Spanier Felix Sanches. Dieser wurde nach der schwachen WM-Vorrunde (schlechtester WM-Gastgeber der Geschichte) entlassen.