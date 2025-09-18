Legende: Muss pausieren Monaco-Captain Denis Zakaria. Imago/PsnewZ

Ligue 1: Zakaria fehlt Monaco

Die AS Monaco muss wohl mehrere Wochen auf Captain Denis Zakaria verzichten. Der Schweizer Nationalspieler habe sich eine Adduktorenverletzung zugezogen, sagte Trainer Adi Hütter. Es gelte, den definitiven Befund abzuwarten, erklärte Hütter an der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel gegen Brügge. «Aber ich denke, er wird uns einige Wochen fehlen, vielleicht auch einen Monat.» Damit würde der 28-jährige Mittelfeldspieler auch die nächsten Partien der WM-Qualifikation verpassen. Am 10. und 13. Oktober bestreitet die Schweiz die Auswärtsspiele gegen Schweden und Slowenien.