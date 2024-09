Legende: Nach 137 Länderspielen ist Schluss Antoine Griezmann. Imago/Goal Sports Images

Frankreich: Griezmann hört in der Nati auf

Antoine Griezmann hat seinen Rücktritt aus der französischen Nationalmannschaft bekannt gegeben. Nach 137 Spielen, in denen ihm 44 Tore gelangen, ist für den Offensivspieler Schluss. «Mit einem Herzen voller Erinnerungen schliesse ich dieses Kapitel meines Lebens ab», schrieb der 33-jährige Atletico-Legionär am Montag bei X und veröffentlichte ein Video, das Szenen aus seiner erfolgreichen Nationalteamkarriere zeigt. 2018 wurde Griezmann in Russland Weltmeister, beim 4:2 im Final gegen Kroatien war er mit einem Treffer und 2 Vorlagen eine der prägenden Figuren. Sein 137. und letztes Länderspiel absolvierte Griezmann am 9. September beim Erfolg gegen Belgien.