Legende: Hatte sein Amt erst im Sommer angetreten Alfred Schreuder. imago images/Pro Shots

Niederlande: Schreuder muss bei Ajax gehen

Ajax Amsterdam trennt sich per sofort von seinem Cheftrainer Alfred Schreuder. Das 1:1 am Donnerstag gegen Aufsteiger Volendam war für die Mannschaft des früheren Hoffenheim-Trainers das 7. Spiel ohne Sieg in der laufenden Meisterschaft. Als Tabellen-5. liegt Ajax bereits 7 Punkte hinter Leader Feyenoord Rotterdam. Im internationalen Geschäft spielt der Meister der letzten beiden Jahre Ende Februar gegen Union Berlin um den Einzug in die Achtelfinals der Europa League. In der Gruppenphase der Champions League belegte Ajax den 3. Rang. Schreuder hatte den Trainerposten im vergangenen Sommer als Nachfolger des zu Manchester United weitergezogenen Erik ten Hag angetreten.