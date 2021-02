Legende: Wechselte im Sommer 2008 nach München David Alaba. imago images

Deutschland: Alaba verlässt Bayern

David Alaba verlässt Bayern München wie erwartet zum Saisonende. Der österreichische Verteidiger gab seinen Abgang nach 13 Jahren beim Champions-League-Sieger am Dienstag bekannt. Zuvor waren schon im Herbst Verhandlungen für eine Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrages gescheitert. Alaba, der 2008 von Austria Wien zu Bayern München gewechselt hatte, gewann mit den Deutschen 26 Titel.

Deutschland: Schalke trennt sich von Schneider

Schalke 04 und sein Sportvorstand Jochen Schneider trennen sich im Sommer. Der bis Ende Juni 2022 laufende Vertrag werde nach dieser Saison einvernehmlich aufgelöst, teilte der Tabellenletzte der Bundesliga mit. Schneider hatte sein Amt vor knapp zwei Jahren angetreten.

Georgien: Sagnol neuer Nationalcoach

Der frühere französische Internationale Willy Sagnol wird Nationaltrainer Georgiens. Der 43-jährige betreut sein neues Team erstmals am 25. März in der WM-Qualifikation gegen Schweden. Sagnol trainierte in Vergangenheit Frankreichs U21-Nationalteam, den französischen Erstligisten Bordeaux und als Interimscoach für kurze Zeit Bayern München.