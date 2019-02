Napolis Albiol fällt aus

Napoli muss rund zwei Monate ohne Innenverteidiger Raul Albiol auskommen. Der 33-jährige spanische Weltmeister von 2010 unterzog sich am Dienstag einer Knie-Operation. Er wird damit die Duelle mit dem FC Zürich in den Sechzehntelfinals der Europa League verpassen. Albiol gehört bei den Süditalienern zum Stammpersonal.

Nürnberg entlässt Trainer Köllner

Bundesligist Nürnberg hat auf die anhaltende Talfahrt reagiert und am Dienstag seinen Trainer Michael Köllner entlassen. Der 49-Jährige hatte mit den Franken zuletzt 15 Bundesliga-Spiele in Serie nicht gewonnen, in den letzten 9 Pflichtspielen gab es 8 Niederlagen. Der «Club» ist mit 12 Punkten nach 21 Spielen Tabellenletzter. Interimistisch übernehmen Nürnberg-Ikone Marek Mintal und der bisherige Co-Trainer Boris Schommers die Geschicke.

England-Legende Banks verstorben

Gordon Banks, Englands legendärer WM-Goalie von 1966, ist laut Angaben seines ehemaligen Klubs Stoke City im Alter von 81 Jahren an Krebs gestorben. Banks stand im WM-Final 1966 von England gegen Deutschland (4:2 n.V.) im Tor. Seine Parade an der WM 1970 gegen Pele gilt noch heute als eine der besten aller Zeiten.

Rochade in Stuttgarts Vorstand

Stuttgart trennt sich mit sofortiger Wirkung von Manager Michael Reschke. Beim Tabellen-16. wird der frühere VfB-Profi Thomas Hitzlsperger dessen Nachfolger. Hitzlsperger war bislang bei Stuttgart Direktor des Nachwuchsleistungszentrums und Präsidiumsmitglied.

Sendebezug: Radio SRF 1, Bulletin von 18:45 Uhr, 12.02.19