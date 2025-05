Legende: Ab nächster Saison im Breisgau Alena Bienz. imago images/Sports Press Photo

Bundesliga Frauen: Bienz von Köln zu Freiburg

Die Schweizer Nationalspielerin Alena Bienz wechselt innerhalb der Bundesliga vom 1. FC Köln zum SC Freiburg. Die Verpflichtung der 22-jährigen Mittelfeldspielerin gab Freiburg am Dienstag bekannt. «Trotz ihres jungen Alters kann Alena schon auf über 50 Einsätze in Deutschland und 40 Pflichtspiele in der Schweiz zurückblicken», sagte Bereichsleiterin Birgit Bauer-Schick: «Wir sind davon überzeugt, dass sie eine wichtige Position in unserem Team einnehmen kann und unser Mittelfeld bereichern wird.» Im Sommer 2022 war Bienz vom FC Luzern nach Köln gewechselt.