Verlängert seinen Vertrag nicht Liverpool-Verteidiger Trent Alexander-Arnold.

Premier League: Alexander-Arnold verlässt «Reds»

Trent Alexander-Arnold wird den englischen Meister FC Liverpool nach 21 Jahren verlassen. Die «Reds» teilten am Montag mit, dass das Urgestein seinen im Juni auslaufenden Vertrag nicht verlängern werde. Der 26-Jährige wird seit einiger Zeit mit einem Wechsel zum spanischen Rekordmeister Real Madrid in Verbindung gebracht. Alexander-Arnold kam 2004 in den Nachwuchs von Liverpool und durchlief sämtliche Jugendmannschaften. Unter Jürgen Klopp gewann der englische Nationalspieler 2019 die Champions League und 2020 die englische Meisterschaft. Bislang absolvierte er 351 Spiele für den LFC.

Argentinien: Trauer um Weltmeister Galvan

Argentiniens Fussball trägt innerhalb kurzer Zeit erneut Trauer. Weltmeister Luis Galvan verstarb laut Angaben des nationalen Verbandes 2 Wochen nach dem Tod von Torhüter-Legende Hugo Gatti im Alter von 77 Jahren. Der Abwehrspieler stand beim ersten WM-Triumph der Südamerikaner 1978 im eigenen Land in jeder Spielminute auf dem Feld. Galván absolvierte von 1975 bis 1982 insgesamt 34 Länderspiele für die Gauchos. Zuletzt war der ehemalige Verteidiger an einer Lungenentzündung erkrankt. Davor hatte Galván auch schon mit Nierenproblemen zu kämpfen.

Bundesliga: Saisonende für Stergiou

Stuttgart muss im Saisonendspurt auf Abwehrspieler Leonidas Stergiou verzichten. Der 23-jährige Schweizer hat nach Angaben der Schwaben in der vergangenen Woche im Mannschaftstraining eine Syndesmoseverletzung erlitten und muss operiert werden. Stergiou werde dem VfB «in der laufenden Saison nicht mehr zur Verfügung stehen», hiess es.

Nations League: TAS bestätigt Rumäniens Sieg

Der Sportgerichtshof TAS bestätigt das Urteil der Uefa zum Spielabbruch des Nations-League-Spiels zwischen Rumänien und dem Kosovo. Die Partie wird mit 3:0 für die Gastgeber gewertet. Den Einspruch des Kosovo gegen das Urteil wies der CAS ab, wie er in einer Mitteilung erklärte. Die Kosovaren waren im November 2024 in Bukarest beim Stand von 0:0 in der Nachspielzeit geschlossen vom Platz gegangen. Die Mannschaft von Trainer Franco Foda, der 2022 den FC Zürich trainierte, fühlte sich von rumänischen Fans provoziert, die auf der Tribüne «Serbien»-Schlachtrufe angestimmt hatten. Durch die Spielwertung ist der Aufstieg Rumäniens in die B-Liga endgültig perfekt.