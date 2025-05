Per E-Mail teilen

Legende: Verlängert seinen Vertrag nicht Liverpool-Verteidiger Trent Alexander-Arnold. imago images/Shutterstock/Kieran McManus

Premier League: Alexander-Arnold verlässt «Reds»

Trent Alexander-Arnold wird den englischen Meister FC Liverpool nach 21 Jahren verlassen. Die «Reds» teilten am Montag mit, dass das Urgestein seinen im Juni auslaufenden Vertrag nicht verlängern werde. Der 26-Jährige wird seit einiger Zeit mit einem Wechsel zum spanischen Rekordmeister Real Madrid in Verbindung gebracht. Alexander-Arnold kam 2004 in den Nachwuchs von Liverpool und durchlief sämtliche Jugendmannschaften. Unter Jürgen Klopp gewann der englische Nationalspieler 2019 die Champions League und 2020 die englische Meisterschaft. Bislang absolvierte er 351 Spiele für den LFC.

Saisonende für Stergiou

Stuttgart muss im Saisonendspurt auf Abwehrspieler Leonidas Stergiou verzichten. Der 23-jährige Schweizer hat nach Angaben der Schwaben in der vergangenen Woche im Mannschaftstraining eine Syndesmoseverletzung erlitten und muss operatiert werden. Stergiou werde dem VfB «in der laufenden Saison nicht mehr zur Verfügung stehen», hiess es.