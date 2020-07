England: Lehmann verlängert für 2 Jahre bei West Ham

Nati-Stürmerin Alisha Lehmann ist von West Ham United mit einem neuen 2-Jahres-Vertrag ausgestattet worden. Die 21-jährige Bernerin wechselte vor 2 Jahren von YB in die Women's Premier League und hat seither in 38 Pflichtspielen 11 Tore für den Klub aus dem Osten Londons erzielt.

Italien: Ribéry während Spiel beraubt

Diebe sind in die Villa von Franck Ribéry in Florenz eingedrungen, während der Spieler am Sonntag beim Auswärtsspiel von Fiorentina bei Parma Calcio im Einsatz war. Gestohlen wurden Uhren und Schmuck.

Deutschland: Der HSV holt Trainer Thioune

Der Hamburger SV hat mit Daniel Thioune (45) einen neuen Trainer gefunden. Der Vertrag von dessen Vorgänger Dieter Hecking war nach dem verpassten Bundesliga-Aufstieg der Hanseaten in der vergangenen Woche ausgelaufen. Thioune kommt vom VfL Osnabrück. Mit dem Aufsteiger war ihm in der abgelaufenen Saison der Klassenerhalt in der 2. Bundesliga geglückt.