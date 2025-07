All-Star-Game-Muffel Messi gesperrt – Pirlo wird Trainer in Dubai

Legende: Wird für ein Meisterschaftsspiel gesperrt Lionel Messi. imago images/Icon Sportswire

MLS: Messi und Alba müssen zuschauen

Lionel Messi muss für ein Meisterschaftsspiel aussetzen. Er ist gesperrt, weil er auf die Teilnahme an einem All-Star-Game verzichtet hat. Fans und Medien hatten Messi und den ebenfalls sanktionierten Jordi Alba, seinen Teamkollegen bei Inter Miami, ins Aufgebot der MLS für die Partie vom Mittwoch gegen die Auswahl der mexikanischen Liga gewählt. Die beiden verzichteten aber ohne Angabe von Gründen auf die Teilnahme. Entsprechend folgte die Sperre für das Spiel gegen Cincinnati am Samstag.

First Division League: Pirlo neu Coach bei United

Der frühere Weltmeister Andrea Pirlo (46) setzt seine Trainerlaufbahn in den Vereinigten Arabischen Emiraten fort – in der zweithöchsten Liga. Beim Klub United FC aus Dubai wurde der Italiener am Freitag als neuer Chefcoach präsentiert. Pirlo «verkörpert die Werte und Ambitionen unseres Klubs, wir sind davon überzeugt, dass er beim weiteren Wachstum eine Schlüsselrolle übernehmen wird», sagte der aus Moldau stammende Klubchef Ilie Cebanu. Pirlo trainierte zuletzt von 2023 bis 2024 Sampdoria Genua. Davor war er bei Juventus Turin und dem türkischen Klub Fatih Karagümrük tätig gewesen.