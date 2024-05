Legende: Hatte sich nicht im Griff Massimiliano Allegri während dem Pokalfinal gegen Atalanta am Mittwoch. imago images/LaPresse/Fabrizio Corradetti

Serie A: Juventus Turin trennt sich von Trainer Allegri

Massimiliano Allegri ist nicht länger Trainer von Juventus Turin. Wie der Klub am Freitag mitteilte, trennt man sich per sofort vom 56-Jährigen. Allegri hatte sich am Mittwoch im Pokalfinal gegen Atalanta Bergamo (1:0) über eine Schiedsrichterentscheidung heftig aufgeregt und sich die Jacke vom Leib gerissen. Nachdem er das Spielfeld nach der roten Karte verlassen musste, soll er während den anschliessenden Feierlichkeiten einen seiner Manager angegriffen und einem Journalisten mit Schlägen gedroht haben. Juventus schrieb in einer Erklärung, Allegris Verhalten entspreche «nicht den Werten von Juventus». Allegri war von 2014 bis 2019 Juve-Trainer gewesen, ehe er auf die Saison 2021/22 zurückkehrte. Noch sind in der Serie A zwei Runden ausstehend – Allegri hätte diese aufgrund einer vom Ligarichter verhängten Sperre aber ohnehin verpasst. Für diese beiden Spiele wird Paolo Montero, bisher U19-Trainer bei Juventus, an der Seitenlinie stehen.

Bundesliga: Keine 180-Grad-Wende bei Tuchel

Bayern München muss weiter einen neuen Trainer suchen. Thomas Tuchel wird beim deutschen Rekordmeister keine spektakuläre Wende vollziehen. Wie vor fast drei Monaten vereinbart, wird er den Klub am Saisonende vorzeitig verlassen. «Das ist die letzte Pressekonferenz an der Säbener Strasse. Wir haben keine Einigung gefunden für eine weitere Zusammenarbeit. Deshalb bleibt es bei der Vereinbarung im Februar», sagte Tuchel am Freitag in der Medienkonferenz vor seinem letzten Spiel als Bayern-Coach an diesem Samstag in der Bundesliga bei der TSG Hoffenheim.

Premier League: Matip und Thiago verlassen Liverpool

Neben Jürgen Klopp werden am Ende der Saison auch Verteidiger Joel Matip und Mittelfeldspieler Thiago den FC Liverpool verlassen. Dies teilte der Klub am Freitag mit. Matip und Thiago, der aufgrund zahlreicher Verletzungen nur 98 Spiele unter Klopp bestritt, gehen nach Ablauf ihrer Verträge ablösefrei. Ihre Zukunft ist vorerst offen.

Championship: Wagner muss bei Norwich gehen

Einen Tag nach der krachenden Niederlage im Aufstiegsduell bei Leeds United hat sich der englische Zweitligist Norwich City von Trainer David Wagner getrennt. Das teilten die «Kanarienvögel» am Freitagmittag mit. Tags zuvor hatte das Team von Christian Fassnacht das Rückspiel im Halbfinal um den Aufstieg in die Premier League 0:4 verloren und somit nach dem 0:0 im Hinspiel das Endspiel im Wembley verpasst. Der ehemalige YB-Coach war seit Januar 2023 Trainer in Norwich. In den Saisons 2019/20 und 2021/22 spielte der Klub zuletzt in Englands höchster Spielklasse, stieg aber jeweils als Tabellenletzter direkt wieder ab.

Eredivisie: Van Persie wird Trainer bei Heerenveen

Der niederländische Rekordtorschütze Robin van Persie hat seinen ersten Vertrag als Cheftrainer im Profifussball unterschrieben. Der 40-Jährige wurde am Freitag vom niederländischen Erstligisten SC Heerenveen als neuer Coach vorgestellt. Van Persie wird das Team des aktuellen Tabellenzehnten in der Eredivisie ab Sommer übernehmen, er erhält einen Zweijahresvertrag. Der frühere Topstürmer hatte 2019 seine Spielerkarriere bei Feyenoord Rotterdam beendet. In seiner Geburtsstadt machte er im Anschluss auch erste Trainererfahrungen.