Allegri zurück bei Milan – grosses Sesselrücken in der Serie A

Legende: Zurück in Mailand Massimiliano Allegri. Imago/Zuma Press

Serie A: Drei Trainer-Personalien an einem Tag

In der Serie A dreht wenige Tage nach Saisonschluss das Trainer-Karussell immer schneller. Die AC Milan verkündete einen Tag nach der Entlassung von Sergio Conceicao die Ankunft von Massimiliano Allegri. Der 57-Jährige kehrt nach 11 Jahren zu den «Rossoneri» zurück, mit denen er 2011 den Titel geholt hatte. Seither coachte er unter anderem Juventus Turin (2014-19/2021-24) zu fünf Meistertiteln. Derweil gaben Lazio Rom und die Fiorentina den Abschied ihrer Übungsleiter nach jeweils nur einem Jahr bekannt. Marco Baroni verlässt Lazio aus persönlichen Gründen, Raffaele Palladino wurde bei der Fiorentina entlassen.

Di Maria zurück nach Argentinien

Angel Di Maria lässt seine erfolgreiche Karriere in der Heimat ausklingen. Der 37-jährige Argentinier verlässt Benfica Lissabon und schliesst sich seinem Jugendklub Rosario Central an. Der Flügelstürmer feierte mit Benfica, Real Madrid und Paris St-Germain zahlreiche Titel. Mit Argentiniens Nationalteam gewann er zweimal die Copa America sowie Olympiagold 2008 und krönte sich 2022 in Katar zum Weltmeister.