Legende: Muss Lissabon verlassen Nationalspieler Zeki Amdouni. Keystone/JOSE SENA GOULAO

Portugal: Benfica zieht Kaufoption bei Amdouni nicht

Zeki Amdouni verlässt Benfica. Die Portugiesen verzichten darauf, die Kaufoption für den Stürmer zu ziehen. Damit wird der Schweizer Internationale mit Benfica nicht an der Klub-WM teilnehmen und zu Burnley zurückkehren. Die Engländer hatten Amdouni nach dem Abstieg aus der Premier League im letzten Sommer nach Portugal verliehen, mit einer Kaufoption über 18 Millionen Euro. Amdouni gelangen für Benfica vorab als Ersatzspieler 9 Tore. In Burnley stösst er zu einem Premier-League-Verein. Der Klub schaffte den direkten Wiederaufstieg. Ob er in England bleibt, ist noch offen.

Italien: Pisa und Inzaghi trennen sich

Trainer Filippo Inzaghi und Pisa gehen getrennte Wege. Wie der Klub aus der Toskana mitteilte, einigt man sich in gegenseitigem Einvernehmen auf eine Trennung. Der einstige Weltklassestürmer, der mit Italien 2006 Weltmeister wurde, führte Pisa in der vergangenen Saison nach 34 Jahren wieder in die Serie A. Der Vertrag des 51-Jährigen wäre noch bis Sommer 2026 gültig gewesen. Wie italienische Medien berichten, soll sich Zweitligist Palermo um die Dienste von Inzaghi bemühen.