Ansu Fati am Knie verletzt

Legende: Im Pech Ansu Fati. Keystone

Spanien: Ansu Fati wohl schwerer verletzt

Eine Woche vor dem Spiel in der Nations League gegen die Schweiz erlitt der spanische Internationale Ansu Fati eine womöglich schwerwiegende Knieverletzung. Gemäss Angaben seines Klubs FC Barcelona brach sich der 18-jährige Stürmer den Meniskus im linken Knie. Fati erlitt die Verletzung im Heimspiel gegen Betis Sevilla (5:2). Er musste zur Pause ausgewechselt werden. Wie lange er ausfallen wird, teilte der Verein nicht mit.

Spanien: Zwei Corona-Fälle bei Real Madrid

Beim spanischen Meister Real Madrid sind Mittelfeldspieler Casemiro und Offensivspieler Eden Hazard positiv auf COVID-19 getestet worden. Die beiden Spieler stehen dem Tabellen-Zweiten damit im Auswärtsspiel am Sonntag beim FC Valencia nicht zur Verfügung. Die Austragung dieser Partie ist nicht gefährdet, nachdem alle anderen Real-Profis am Samstag negativ getestet wurden. Hazard verpasst auch das Testspiel von Belgien gegen die Schweiz am nächsten Mittwoch sowie die Nations-League-Partien gegen England und Dänemark.