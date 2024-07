Per E-Mail teilen

Legende: Schliesst sich Dortmund an Waldemar Anton. Keystone/DPA/FEDERICO GAMBARINI

Bundesliga: Anton wie erwartet zum BVB

Waldemar Anton wechselt innerhalb der Bundesliga wie erwartet von Stuttgart zu Dortmund. Der Nationalspieler unterschreibt beim Klub von Gregor Kobel einen Vierjahresvertrag. Dies teilte der BVB am Montag mit. Der Champions-League-Finalist bezahlt die Ausstiegsklausel für den 27-jährigen Innenverteidiger, die sich gemäss Medienberichten auf 22,5 Millionen Euro beläuft. Anton, der mit der deutschen Nationalmannschaft an der EM weilte, soll in Dortmund Mats Hummels ersetzen, dessen Vertrag nicht verlängert wurde.