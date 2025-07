Per E-Mail teilen

Legende: Schiesst seine Tore künftig für Roter Stern Marko Arnautovic. Keystone/Expa

Arnautovic nach Serbien

Österreichs Rekord-Nationalspieler Marko Arnautovic (36) wechselt von Inter Mailand mit einem Zweijahresvertrag zu Roter Stern Belgrad. Der serbische Meister bestätigte die Verpflichtung auf seinen Social-Media-Kanälen mit einem Foto. Der in Wien geborene Sohn eines Österreichers und einer Serbin war seit dem Vertragsende bei Inter Mailand nach der letzten Saison ohne Klub. Laut übereinstimmenden Medienberichten erhält Arnautovic einen Jahreslohn von 2,5 Mio. Euro netto – der 125-fache Internationale (41 Tore) ist damit der teuerste Spieler der Klubgeschichte von Roter Stern.

Gascoigne im Spital

Sorgen um Paul Gascoigne: Das englische Fussball-Idol ist abermals ins Spital eingeliefert worden. Das berichtet das Boulevardblatt The Sun. Demnach sei der frühere Star der «Three Lions» am Freitagabend von einem Freund nach einem Zusammenbruch halb bewusstlos im Schlafzimmer seines Hauses im Küstenort Poole aufgefunden worden. Gascoigne (58) sei zunächst auf die Intensivstation gebracht, später aber zur weiteren Behandlung verlegt worden. Sein Zustand sei stabil, er solle aber noch mehrere Tage in der Klinik bleiben.