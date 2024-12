Per E-Mail teilen

Legende: Muss pausieren Bukayo Saka. Imago/Shutterstock

Premier League: Saka und Sterling fallen aus

Arsenal muss länger auf Angreifer Bukayo Saka verzichten. «Es sieht nicht gut aus, er wird viele Wochen raus sein», sagte Coach Mikel Arteta am Montag. Der 23-Jährige hatte sich beim 5:1-Sieg gegen Crystal Palace am vergangenen Samstag eine Oberschenkelverletzung zugezogen und war in der 24. Minute ausgewechselt worden. Arteta sei jedoch «optimistisch, dass er vor Saisonende zurück sein wird». Er erklärte zudem, Routinier Raheem Sterling habe eine Knieverletzung zugezogen und werde ebenfalls wochenlang fehlen.

Serie A: Schlusslicht Monza entlässt Nesta

Serie-A-Schlusslicht AC Monza hat auf die Talfahrt reagiert und sich von Trainer Alessandro Nesta getrennt. Das teilte der Klub nach nur zehn Punkten aus 17 Spielen am Montag mit. «Der Verein dankt dem Trainer für die bisher geleistete Arbeit und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute», heisst es in der offiziellen Erklärung des Vereins. Ex-Weltmeister Nesta war seit Juni im Amt. Als Nachfolger präsentierte der Klub am Montagnachmittag Salvatore Bocchetti.

