Totti verlässt Management der AS Roma

Die AS Roma verliert Klub-Ikone Francesco Totti. Der 42-Jährige, der nach Ende seiner Spielerkarriere 2017 zum Management um Klubchef James Pallotta gehörte, verabschiedete sich nach 25 Jahren vom Hauptstadtklub. «Die AS Roma ist mein zweites Zuhause, ich hätte nie gedacht, dass es zu dieser Trennung kommen würde», sagte der einstige Torjäger an einer Medienkonferenz. Grund sind Differenzen zwischen Totti und Pallotta über die Führung. Totti bemängelte, über wesentliche Beschlüsse nicht informiert worden zu sein. Pallotta wird zudem vorgeworfen, selten in Rom zu sein.

Zieler kehrt zu Hannover zurück

Ron-Robert Zieler wechselt von einem Bundesliga-Absteiger zum anderen und kehrt vom VfB Stuttgart zu Hannover 96 zurück. Der frühere deutsche Nationaltorhüter, der schon von 2010 bis 2016 für Hannover gespielt hat, erhält einen Vierjahresvertrag.