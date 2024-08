Legende: Blieb an der EM in Deutschland jüngst ohne Torerfolg Artem Dowbyk. Imago Images/Sipa USA

Serie A: LaLiga-Topskorer wechselt nach Rom

Die AS Roma verstärkt ihren Sturm mit dem Ukrainer Artem Dowbyk, wie die Italiener auf den sozialen Medien mitteilten. Der 27-Jährige erzielte letzte Saison 24 Treffer für das spanische Überraschungsteam Girona und wurde damit als Torschützenkönig Nachfolger von Robert Lewandowski (2023), Karim Benzema (2022) und Lionel Messi (2021). Mit der Ukraine war der Stürmer jüngst an der EM in Deutschland im Einsatz. Beim Out in der Gruppenphase blieb Dowbyk ohne persönlichen Torerfolg.