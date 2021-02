Atlético empfängt Chelsea in der Champions League in Bukarest

Legende: Unverhofft Champions League in Rumänien Die Arena Nationala in Bukarest wird Schauplatz der Begegnung Atlético - Chelsea. Keystone

Auch Atlético - Chelsea wird «ausgelagert»

Atlético Madrid wird das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League am 23. Februar gegen Chelsea in der rumänischen Hauptstadt Bukarest bestreiten. Gespielt wird in der Arena Nationala. Der Grund für die Verlegung des Heimspiels ist das in Spanien geltende Einreiseverbot aus Hochrisiko-Ländern wie Grossbritannien. Zuvor waren auch schon die Achtelfinal-Hinspiele zwischen RB Leipzig und Liverpool (16. Februar) sowie Borussia Mönchengladbach und Manchester City (24. Februar) verlegt worden. Sie finden in Ungarns Hauptstadt Budapest statt.