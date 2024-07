Per E-Mail teilen

Legende: Nimmt bei Atletico eine neue Herausforderung an Robin Le Normand. Imago Images/Mikolaj Barbanell

LaLiga: Le Normand von Real Sociedad zu Atletico

Robin Le Normand wechselt innerhalb der spanischen LaLiga den Arbeitgeber. Der Innenverteidiger, der vor wenigen Wochen mit Spanien in Deutschland Europameister wurde, zieht nach acht Jahren bei Real Sociedad zu Atletico Madrid weiter. Der 27-jährige Le Normand schliesst sich trotz einem noch bis 2026 gültigen Vertrag in San Sebastian dem Klub aus der Hauptstadt an. Einzelheiten über die Vereinbarung mit Le Normand gaben die «Colchoneros» nicht bekannt. Der Marktwert des gebürtigen Franzosen liegt gemäss transfermarkt.ch aktuell bei 40 Millionen Euro.