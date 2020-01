Legende: Kein Final für Messi Barcelona verlor den Halbfinal gegen Atletico Madrid mit 2:3. imago images

Madrid-Derby in Saudi-Arabien

Der Gegner von Real Madrid im Final des spanischen Supercups heisst nicht FC Barcelona. Die Elf um Lionel Messi verlor ihren Halbfinal gegen Atletico Madrid mit 2:3. «Barça» führte nach gut einer Stunde und Toren von Messi und Antoine Griezmann mit 2:1. Doch Alvaro Morata (81.) und Angel Correa (86.) drehten in der Schlussphase das Spiel. So kommt es am Sonntag im Final zum madrilenischen Stadtderby zwischen Real und Atletico. Der spanische Supercup wird in Saudi-Arabien ausgetragen.

Harry Kane muss operiert werden

Tottenham-Stürmer Harry Kane wird den «Spurs» mindestens bis April fehlen. Der 26-Jährige hatte sich am 1. Januar im Spiel gegen Southampton einen Sehnenriss im hinteren linken Oberschenkel zugezogen. Untersuchungen ergaben nun, dass eine Operation nötig ist. Der Nationalmannschafts-Captain hat in dieser Saison in der Premier League bislang 11 Mal getroffen.