Legende: Befindet sich in Corona-Isolation Atletico-Trainer Diego Simeone. Keystone

Spanien: Simeone hat Corona

Der Trainer von Atletico Madrid, Diego Simeone, wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Dies gab der Verein am Samstagabend bekannt. Der 50-Jährige zeige keine Symptome und befinde sich derzeit in häuslicher Isolation. Die Saison 2020/21 wurde in Spanien am Samstag lanciert. Für Atletico beginnt die Meisterschaft aufgrund der Teilnahme am Champions-League-Finalturnier erst am 27. September gegen Granada.