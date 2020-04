Legende: Coachte sein Heimatland Serbien an der WM 2010 Radomir Antic. imago images

Serbien: Antic verstorben

Der frühere Fussballtrainer Radomir Antic ist im Alter von 71 Jahren gestorben. Das teilte der spanische Spitzenklub Atletico Madrid mit, den Antic 1996 zum Double aus Meisterschaft und Pokal geführt hatte. Antic trainierte in Spanien auch Real Madrid und Barcelona. Zuletzt war er 2015 in China tätig. Von 2008 bis 2010 war er Nationaltrainer Serbiens. Er führte sein Heimatland an die WM 2010 in Südafrika. Trotz eines 1:0-Sieges über Deutschland schied Serbien in der Gruppenphase aus.