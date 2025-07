Legende: Geht wieder für Marseille auf Torejagd Pierre-Emerick Aubameyang. imago images/Panoramic by PsnewZ

Ligue 1: Marseille holt Aubameyang zurück

Pierre-Emerick Aubameyang kehrt nach einem Jahr bei Al-Qadsiah in Saudi-Arabien zu Olympique Marseille zurück. Das gibt der Klub aus der südfranzösischen Hafenstadt am Donnerstag bekannt. Aubameyang hatte in der Saison 2023/24 bereits für Marseille gespielt und 30 Tore geschossen. In der Europa League ist der 36-Jährige mit 34 Treffern Rekordtorschütze. In den Top-5-Ligen Europas bringt es der 77-fache Nationalspieler Gabuns auf 236 Tore in 459 Spielen.

Resultate