Legende: Geht wieder für Marseille auf Torejagd Pierre-Emerick Aubameyang. imago images/Panoramic by PsnewZ

Ligue 1: Marseille holt Aubameyang zurück

Pierre-Emerick Aubameyang kehrt nach einem Jahr bei Al-Qadsiah in Saudi-Arabien zu Olympique Marseille zurück. Das gibt der Klub aus der südfranzösischen Hafenstadt am Donnerstag bekannt. Aubameyang hatte in der Saison 2023/24 bereits für Marseille gespielt und 30 Tore geschossen. In der Europa League ist der 36-Jährige mit 34 Treffern Rekordtorschütze. In den Top-5-Ligen Europas bringt es der 77-fache Nationalspieler Gabuns auf 236 Tore in 459 Spielen.

Süper Lig: Gala hält Osimhon

Galatasaray Istanbul sichert sich für die kommenden vier Jahre die Dienste von Victor Osimhen. Nach einem Jahr Leihe wechselt der nigerianische Stürmer fix von Napoli an den Bosporus. Dies vermeldete der türkische Meister am Donnerstag. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge überweist Galatasaray in Raten 75 Millionen Euro nach Neapel. Nie gab ein türkischer Klub mehr aus für einen Spieler. Galatasaray machte diesen Sommer bereits mit der Verpflichtung des deutschen Nationalspieler Leroy Sane auf sich aufmerksam.

Resultate