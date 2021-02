Legende: Reisen für das «Heimspiel» gegen Manchester City nach Budapest. Die Spieler von Borussia Mönchengladbach. Keystone

Gladbach empfängt Manchester City in Budapest

Wie RB Leipzig wird auch Borussia Mönchengladbach sein Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League am 24. Februar gegen Manchester City in Budapest bestreiten. Dies teilten beide Klubs am Montag mit. Grund für die Verlegung des Heimspiels ist das bis mindestens 17. Februar geltende Einreiseverbot aus Hochrisiko-Ländern, in denen das Coronavirus mutiert ist.

ManUnited einige Wochen ohne Pogba

Manchester United muss mehrere Wochen auf Mittelfeldspieler Paul Pogba verzichten. Der Franzose hatte sich am Samstag im Heimspiel gegen Everton (3:3) verletzt und musste nach 39 Minuten ausgewechselt werden. «Es ist eine Verletzung, die ein paar Wochen zum Heilen braucht», sagte Solksjaer, ohne auf Details einzugehen. Der Coach lobte, Pogba habe in den letzten Wochen eine starke Form gezeigt. «Natürlich ist Paul sehr wichtig gewesen, und wir werden keinerlei Risiko eingehen.»