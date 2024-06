Aufstiegstrainer Hürzeler wechselt in die Premier League

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Wird zum jüngsten Trainer der Premier-League-Geschichte Fabian Hürzeler. IMAGO / Steinbrenner

Premier League: Hürzeler verlässt St. Pauli

Aufstiegstrainer Fabian Hürzeler wird mit dem FC St. Pauli nicht in die Bundesliga-Saison steigen. Der schweizerisch-deutsche Doppelbürger wechselt in die Premier League zu Brighton & Hove Albion. Der 31-jährige Hürzeler unterschrieb mit dem Tabellen-Elften der abgelaufenen Saison einen bis im Juni 2027 gültigen Vertrag. Hürzeler, der bei den «Seagulls» die Nachfolge von Roberto De Zerbi antritt, wird damit der jüngste Trainer in der Geschichte der Premier League. Die Ablösesumme, welche die Engländer nach Hamburg überweisen, soll sechs bis sieben Millionen Euro betragen.