Deutschland: Trainerwechsel bei Augsburg

Der FC Augsburg hat im Kampf gegen den Abstieg die Notbremse gezogen und nach der jüngsten Talfahrt Trainer Heiko Herrlich entlassen. Dies gab der Klub, bei welchem der Schweizer Internationale Ruben Vargas unter Vertrag steht, am Montag bekannt. Nachfolger von Herrlich wird Markus Weinzierl. Der 46-Jährige hatte den FCA bereits von 2012 bis 2016 trainiert und unterschrieb nun einen Vertrag bis Juni 2022. Bei Schalke und Stuttgart war Weinzierl zuletzt jeweils beurlaubt worden.

Spanien: Fauxpas des Unparteiischen

Wegen eines kuriosen Irrtums des Schiedsrichters haben Sevilla und Granada am Sonntag nachsitzen müssen. Schiedsrichter Ricardo De Burgos Bengoetxea beorderte die Teams nach dem vermeintlichen Spielende zurück auf das Feld und setzte die Begegnung noch einmal fort. Zuvor hatte der Unparteiische das Spiel nach bereits 3 statt der angezeigten 4 Minuten Nachspielzeit abgepfiffen. Sevillas Profis hatten teilweise schon den Platz in Richtung Katakomben verlassen und bereits die Trikots ausgezogen. Die Minute wurde drangehängt – am Ergebnis änderte sich nichts mehr: Sevilla gewann mit 2:1.