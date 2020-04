Legende: Gerät zunehmend unter Druck Barcelona-Präsident Josep Bartomeu. Keystone

Unruhe in Barcelonas Führungsetage

Beim FC Barcelona sind am Donnerstagabend aus Protest gegen den Führungsstil des zunehmend umstrittenen Präsidenten Josep Bartomeu sechs Klubdirektoren von ihren Ämtern zurückgetreten. Die beiden Vizepräsidenten Emili Rousaud und Enrique Tombas sowie Silvio Elias, Maria Teixidor, Josep Pont und Jordi Clasamiglia begründeten ihren Rücktritt mit Mängeln bei der Aufarbeitung des sogenannten «Barcagate». Bartomeu soll ein Unternehmen beauftragt haben, ehemalige und aktuelle Barcelona-Akteure in den sozialen Medien zu diffamieren, um die Klubführung in der Öffentlichkeit zu stärken. Zudem berief sich das Sextett auf Dissonanzen im Umgang des Klubs mit der Corona-Krise.