Legende: Bis 2025 in Paris auf Torejagd Ramona Bachmann. Keystone / AP Photo / Martin Meissner

Ramona Bachmann verlängert bis 2025 bei Paris

Ramona Bachmann hat ihren Vertrag bei Paris Saint-Germain um zwei weitere Spielzeiten verlängert. Die 32-Jährige bleibt dem französischen Spitzenklub somit bis 2025 treu. Seit ihrem Wechsel zu PSG im Jahr 2020 hat die Nati-Spielerin sich als Stütze etabliert und stand alleine in dieser Saison in 19 Partien auf dem Feld, in welchen sie 6 Tore und 3 Assists lieferte.

Frankreichs U17 gewinnt Frauen-EM

Das U17-Frauenteam Frankreichs besiegte Spanien an der EM in Estland im Final 3:2. Nachdem die Französinnen die Schweiz mit einem 10:2-Halbfinalsieg aus dem Turnier geworfen hatten, setzten sie sich auch gegen die Weltmeisterinnen durch. Die Spielerin des Tages war Liana Joseph, die mit ihren zwei Toren massgeblich zum Sieg beitrug. Das zwischenzeitliche 3:0 erzielte Maelinie Mendy per Elfmeter. Obwohl die Spanierinnen nicht aufgaben und nur Minuten nach dem 0:3 durch einen Doppelschlag von Vicky Lopez auf 2:3 verkürzten, reichte es nicht für mehr. Den unrühmlichen Schluss setzte die Spanierin Aicha: Ein unglückliches Foul als letzte Frau bescherte ihr die rote Karte.

Kölns Transfersperre ausgesetzt

Der Bundesligist Köln darf trotz der Fifa-Strafe im kommenden Sommer Spieler verpflichten. Wie der Klub am Freitagabend mitteilte, habe der Internationale Sportgerichtshof TAS die verhängte Transfersperre vorläufig ausgesetzt. Bis zu einem Urteil im Berufungsprozess ist der «FC» damit «handlungsfähig». Wann mit einem endgültigen Urteil zu rechnen ist, lasse sich nicht sagen. Grund für die Sperre war der Transfer des damals 16 Jahre alten Slowenen Jaka Cuber Potocnik, der im Januar 2022 seinen Vertrag bei Olimpija Ljubljana einseitig aufgelöst hatte und ablösefrei nach Köln kam. Die Slowenen warfen den «Geissböcken» Anstiftung zum Vertragsbruch vor und klagten bei der Fifa.