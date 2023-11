Legende: Weiter kein CL-Sieg in Sicht Ramona Bachmann wartet mit PSG weiterhin auf einen Erfolg in der laufenden Kampagne. IMAGO / ANP

Women's Champions League: PSG verliert erneut

Paris Saint-Germain mit Nationalspielerin Ramona Bachmann (ab 77.) musste sich zuhause Bayern München mit 0:1 geschlagen geben. Nach der Auftaktniederlage bei Ajax (0:2) verlor PSG damit auch das 2. Gruppenspiel in der «Königsklasse». In der 21. Minute waren die Münchnerinnen durch die schwedische Nationalspielerin Magdalena Eriksson in Führung gegangen. Das Heimteam wurde erst in der 2. Halbzeit und besonders nach Bachmanns Einwechslung gefährlicher. Rund 10 Minuten vor Schluss wurde die völlig freistehende Schweizerin bei einem Konter übersehen. Viola Calligaris kam bei PSG nicht zum Einsatz.

Serie A: Okafor fehlt Milan verletzt

Noah Okafor steht seinem Klub Milan zumindest in der Meisterschaftspartie am Samstagabend gegen Fiorentina nicht zur Verfügung. Der Stürmer hat am Dienstag im letzten EM-Qualifikationsspiel der Schweiz in Rumänien eine Sehnenverletzung am rechten Knie erlitten. Bei den Mailändern stehen neben Okafor auch der ebenfalls verletzte Portugiese Rafael Leão und der gesperrte Franzose Olivier Giroud nicht zur Verfügung.

