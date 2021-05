Bald Final-4-Turnier in der Champions League?

Legende: Will mit der Champions League noch mehr Geld verdienen Uefa-Präsident Alexander Ceferin. Keystone

Allgemein: Ceferin träumt von Final-4-Turnier in der CL

Uefa-Präsident Aleksander Ceferin wünscht sich einhergehend mit der Champions-League-Reform 2024 die Austragung eines Final-4-Turniers. «Ich persönlich möchte, dass es gemacht wird. Es könnte grossartig werden», sagte der Slowene in einem Equipe-Interview. Wenn diese Idee gut umgesetzt werde, wäre sie sehr «einkommenswirksam», betonte Ceferin. Eine Entscheidung will der 53-Jährige nicht übers Knie brechen: «Es gibt keinen Notfall. Wir können das in einem Jahr entscheiden.»

Italien: Spalletti folgt bei Napoli auf Gattuso

Luciano Spalletti heisst der neue Trainer von Napoli. Der 62-jährige Italiener tritt bei den Süditalienern die Nachfolge von Gennaro Gattuso an, von dem sich der Klub nach dem Verpassen der Champions League getrennt hatte. Der Weltmeister von 2006 und frühere Sion-Trainer heuerte diese Woche bereits beim Ligarivalen Fiorentina an. palletti hatte zuletzt bis 2019 den aktuellen Serie-A-Meister Inter Mailand gecoacht.

USA: MLS-Club muss 2 Mio. Dollar Strafe zahlen

Die nordamerikanische Profi-Liga Major League Soccer (MLS) hat Inter Miami eine Rekordbusse von 2 Millionen Dollar auferlegt. Der Klub von Miteigentümer David Beckham wurde sanktioniert, weil er Mittelfeldspieler Blaise Matuidi (FRA) in der letzten Saison mehr Lohn bezahlt hat, als ihm per Reglement zugestanden wäre. Der Weltmeister von 2018 wurde nach seinem Wechsel von Juventus in die USA 2020 von Inter Miami nicht als einer von 3 «designierten Spielern» eingestuft. Dieser Status erlaubt es den MLS-Klubs, 3 Spieler im Kader zu haben, die ausserhalb der Lohnobergrenze liegen.