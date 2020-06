Legende: War einmal mehr unter den Torschützen Lionel Messi. imago images

Spanien: Barcelona schlägt Leganés

Barcelona hat seinen Vorsprung an der Tabellenspitze der Primera Division dank einem 2:0-Erfolg gegen das Schlusslicht Leganés vorerst wieder auf 5 Punkte ausgebaut. Für die Tore zeichneten Youngster Ansu Fati (42.) und Superstar Lionel Messi per Penalty (69.) verantwortlich. Das Zweitplatzierte Real Madrid wird am Donnerstag im Heimspiel gegen Valencia versuchen, den Rückstand wieder zu verkürzen.

Portugal: Santos verlängert bis EM 2024

Die portugiesische Nationalmannschaft und Trainer Fernando Santos setzen die Zusammenarbeit bis zur EM 2024 in Deutschland fort. Der 65-jährige Coach betreut Portugal seit 2014 und führte das Team um Superstar Cristiano Ronaldo 2016 zum EM-Titel. Zudem gewannen die Lusitaner die Premiere der Nations League.

Italien: Vorerst kein Re-Start für Venedig

Der italienische Zweitligist FC Venedig hat seine komplette Mannschaft in Quarantäne geschickt. Wie der Klub bekannt gab, war ein Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Venedig hätte am Samstag das erste Spiel nach der Corona-Zwangspause in der Serie B bei Pordenone Calcio bestreiten sollen.