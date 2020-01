Legende: Muss pausieren Luis Suarez. imago images

Suarez muss unter das Messer

Luis Suarez wird dem FC Barcelona mehrere Wochen fehlen. Der 32-jährige Stürmer unterzieht sich am Sonntag wegen einer Verletzung am Aussenmeniskus im rechten Knie einer Operation. Nach Schätzung spanischer Medien ist mit einer Zwangspause von vier bis sechs Wochen zu rechnen. Wegen des Eingriffs müssen die Katalanen um den Einsatz von Suarez im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Napoli am 25. Februar bangen. Wenige Tage später, am 1. März, steht in der Liga ausserdem das Gastspiel bei Real Madrid auf dem Programm.

Demme von Leipzig zu Napoli

Diego Demme verlässt Bundesligist RB Leipzig und wechselt zum Serie-A-Klub SSC Neapel. Die Süditaliener hiessen den 28-jährigen Mittelfeldspieler am Samstag via Twitter willkommen. «Benvenuto Diego!», schrieb Präsident Aurelio De Laurentiis. Die Ablöse für den einmaligen Nationalspieler soll bei zwölf Millionen Euro liegen. Der Vater des einmaligen deutschen Nationalspielers stammt aus Kalabrien und ist Napoli-Fan, seinem Sohn gab er den Vornamen Diego als Hommage an Klub-Legende Diego Maradona.