Legende: Verpasst mehrere Top-Spiele Robert Lewandowski. Imago/Pressinphoto

LaLiga: Lewandowski fällt rund 3 Wochen aus

Der FC Barcelona muss in der entscheidenden Saisonphase auf Stürmerstar Robert Lewandowski verzichten. Der Pole erlitt am Samstag beim spektakulären 4:3 gegen Celta Vigo eine Muskelverletzung am linken Oberschenkel und musste das Feld in der 78. Minute angeschlagen verlassen. Spanische Medien rechnen mit einem Ausfall von 3 Wochen. Damit würde der 36-Jährige nicht nur den Final der Copa del Rey am kommenden Samstag gegen Real Madrid verpassen. Auch ein Einsatz im Halbfinal der Champions League gegen Inter Mailand (30. April und 6. Mai) käme zu früh.

Allgemein: Werner Lorant ist tot

Der frühere Bundesliga-Trainer Werner Lorant ist tot. Der langjährige Coach von 1860 München starb am Ostersonntag im Alter von 76 Jahren in einem Krankenhaus. Lorant hatte in den vergangenen Jahren an einer schweren Krankheit gelitten. Als Spieler war er auf 325 Partien in der Bundesliga gekommen. Später trainierte er von 1992 bis 2001 die Münchner Löwen und prägte in dieser Zeit eine Ära.