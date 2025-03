Legende: Kein Fussball Das Spiel Barcelona – Osasuna fand am Samstag nicht statt. Imago/Joan Gosa

LaLiga: Barça-Teamarzt verstorben: Partie vs. Osasuna abgesagt

Die Partie in der spanischen Meisterschaft zwischen Barcelona und Osasuna wurde am Samstagabend abgesagt, weil der Teamarzt der Katalanen am Nachmittag verstorben ist, informierte der FC Barcelona. Beide Mannschaften waren bereits im Stadion, als der Tod von Carles Miñarro Garcia bekannt wurde. In Absprache mit dem Gegner wurde das Spiel kurzfristig abgesagt und findet zu einem späteren Zeitpunkt statt.

Liga Portugal: Amdouni netzt gegen Madeira ein

Zeki Amdouni hat seinen sechsten Treffer in der portugiesischen Liga erzielt. Der Schweizer Nationalspieler traf beim 2:0-Heimsieg von Benfica Lissabon gegen Nacional Madeira in der 5. Minute zum 1:0. Der nur selten in der Startformation stehende Amdouni nutzte mit seinem Treffer die diesmal fast 70-minütige Einsatzzeit für Werbung in eigener Sache. Das Hinspiel im Champions-League-Achtelfinal gegen den FC Barcelona hatte der Genfer am Mittwoch wegen einer Grippe verpasst.

