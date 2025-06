Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Weiter im Umbau – aber bald wieder Barça-Spielstätte Das Camp Nou. imago images/NurPhoto

LaLiga: Barça bald wieder im Camp Nou

Der FC Barcelona wird ab dem 10. August wieder in sein angestammtes Stadion, das Camp Nou, zurückkehren. Dieses befindet sich seit 2 Jahren im Umbau und die Bauarbeiten werden auch am 10. August noch nicht abgeschlossen sein. Dennoch kehrt der FC Barcelona dem Olympiastadion wieder den Rücken zu. Gemäss lokalen Medienberichten beträgt die Kapazität des Camp Nous zu Beginn rund 35'000, nach dem Abschluss des Umbaus sollten es 105'000 sein.

Saudi Pro League: Ronaldo bekommt neuen Trainer

Der Italiener Stefano Pioli steht bei Al-Nassr nicht länger in der Verantwortung. Das gab der Klub von Cristiano Ronaldo am Mittwoch bekannt. Zu den Gründen der Trennung machte Al-Nassr keine Angaben. Medienberichten zufolge steht Pioli vor einer Rückkehr in seine Heimat.

Österreich: Mathew Collins wechselt

Der österreichische Zweitligist Austria Salzburg nimmt einen Promi-Sprössling unter Vertrag. Der Aufsteiger vermeldet die Verpflichtung von Mathew Collins, dem Sohn von Popstar Phil Collins. Der 20-jährige Mittelfeldspieler kommt von der zweiten Mannschaft der WSG Tirol. Collins besitzt auch den Schweizer Pass.

Resultate